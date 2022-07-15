Номер, который Де Йонг точно не возьмет в «МЮ» – для Френки это принципиальный момент

Отказался от футболки с этими цифрами и в «Барселоне».

Если Френки де Йонг действительно перейдет в «Манчестер Юнайтед » этим летом, есть один номер, от которого он, вероятно, откажется.

Уже несколько источников сообщили, что «Юнайтед» согласовал сделку с «Барселоной» на сумму 63,5 миллиона фунтов стерлингов за Де Йонга, но нет никаких гарантий, что переход произойдет, поскольку сам игрок сборной Нидерландов еще не принял личные условия контракт с «МЮ».

25-летний игрок в настоящее время вовлечен в разбирательства по контракту с «Барселоной» из-за невыплаты в размере 17 миллионов евро (14,4 миллиона фунтов стерлингов), которую ему должен возместить каталонский клуб после согласованной отсрочки во время пандемии коронавируса.

Также считается, что Де Йонг предпочитает остаться в Испании, а не переходить на «Олд Траффорд». Однако в многочисленных сообщениях утверждается, что «Барселона» сообщила полузащитнику, что он должен покинуть клуб и присоединиться к «Юнайтед» этим летом.

Если Де Йонг действительно переедет в Манчестер, чтобы воссоединиться со своим бывшим тренера по «Аяксу» Эриком тен Хагом, на «Олд Траффорд» у него есть несколько вариантов номеров на футболках.

Футболка под номером 6 в настоящее время свободна после ухода Поля Погба из клуба, а номера 14 и 31 также освободили Джесси Лингард и Неманья Матич. Де Йонг почти точно не возьмет 14-й номер, ранее он отказался от него в «Барселоне» из-за связи этих с иконой клуба Йоханом Кройффом.

«Я не думаю, что очень разумно брать футболку с номером 14», — сказал он после перехода в «Барселону» в 2019 году. «Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Йоханом Кройфом, это слишком для меня».

К счастью для Де Йонга, футболка с номером 21, которую он сейчас носит в «Барселоне», также доступна в «Юнайтед».