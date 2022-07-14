Четыре факта, указывающих на скорый переход Левандовского из «Баварии» в «Барселону»

Трансферная история Левандовского тянется непозволительно долго. «Барселона» готова предложить мюнхенской «Баварии» около 50 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Флориан Плеттенберг. Но немцы не спешат давать трансферу зеленый свет.

Однако кажется, что история близится к своей развязке, на это указывают четыре факта.

1. Окружение Левандовского ожидает, что нападающий перейдет в «Барселону» на этой неделе.

Как сообщает издание Sport, окружение Роберта Левандовского полагает, что нападающий перейдет в «Барсу» уже на этой неделе.

По сообщениям, в последнее время в отношении перехода поляка на «Камп Ноу» «что-то изменилось», и окружение Роберта смотрит на трансфер оптимистично.

Однако есть вероятность, что поляк присоединится к американскому турне «Баварии», которое начнется 18 июля.

2. Футболка Левандовского больше не продается в магазине «Баварии».

В официальном магазине немецкого Рекордмайстера нет футболки с именем Роберта Левандовского.

La boutique du Bayern ne met pas en avant les maillots de Lewandowski. 🇵🇱 📍Munich pic.twitter.com/gaZTSnjAgn — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) 12 июля 2022 г.

Это может указывать на то, что баварцы все же смирились с тем, что скоро им придется попрощаться с Левандовским.

3. Жена Роберта подписалась на аккаунт «Барселоны»

Жена Роберта, Анна, подписалась на аккаунт «Барселоны» в социальных сетях.

Этот факт не просто намекает, а уже кричит о скором переезде Левандовского из Баварии в Каталонию. Сообщается, что Анна в данный момент находится в Испании, ожидая официального подтверждения трансфера мужа.

4. Ужасное поведение Роберта на тренировке «Баварии».

На первой тренировке мюнхенцев в сезоне Роберт вел себя, скажем прямо, отвратительно, всем видом намекая на свое негативное отношение к происходящему. Левандовски опоздал, не общался с одноклубниками, работал вполсилы, не слушал установки тренера. С таким отношением к клубу Роберт вряд ли надолго задержится в «Баварии».