«У них реально нет денег»: болельщики высмеяли «Барселону» из-за видео о новом контракте Дембеле

Усман Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной», согласившись на серьезное сокращение зарплаты. Договор рассчитан до 2024 года.

Конечно, новость о продлении контракта Дембеле сама по себе громкая, но сколько же эмоций вызвал ролик, которым каталонцы объявили о новом соглашении француза.

Кажется, пресс-служба «Барсы» решила не заморачиваться и сняла простейшее видео, на котором Усман подходит к школьной доске и маркером меняет 2022 год на 2024, оцените сами:

Фанаты не упустили возможность поиздеваться над каталонцами. Болельщики шутили, что у «Барсы» нет денег даже на то, чтобы снять достойное видео. Делимся самыми забавными фанатскими комментариями:

«Черт возьми, у них даже не хватает денег, чтобы заплатить команде графического дизайна :(».

«Пресвятая матерь кринжа».

«Объявление об ограниченном бюджете».

«Когда компания испытывает финансовые трудности, креативщиков увольняют первыми».

«Они не смогли позволить себе сделать качественное видео, поэтому отправились в школу и позаимствовали там доску».

«У них РЕАЛЬНО нет денег».

«Я не видел более дешевой видеопрезентации…»

«Пресс-служба "Барселоны": "Нам нужно шикарное видео, посвященное новому контракту Усмана Дембеле".

Финансовый отдел команды: "Боюсь, бюджет в этом месяце немного ограничен".

Пресс-служба: "Верно. Возьми маркер, Усман".».

Надеемся, следующей сезон Дембеле в «Барсе» впечатлит фанатов больше, чем его видеопрезентация.