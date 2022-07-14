Кто остался в выигрыше, а кто потерпел крах после продления контракта Дембеле с «Барсой»

Одна из крупнейших трансферных саг лета 2022 года подошла к концу: Усман Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной» .

Вот кто выиграл и проиграл от этого соглашения.

Победители

Хави

Босс «Барсы» всегда хотел, чтобы Дембеле был в его команде. Абсолютное доверие и постоянная поддержка коуча наконец окупились.

«Я повторяю это снова и снова: Хави сыграл ключевую роль в продлении контракта с Дембеле», — сообщает надежный журналист Маттео Моретто.

Совет Барсы

То, как руководство «Барселоны» вело переговоры, заслуживает похвалы.

Клуб не поддался на нелепые требования агента игрока и терпеливо ждал подходящего момента. В результате Дембеле был вынужден принять единственное доступное ему предложение, согласившись на серьезное сокращение зарплаты.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Габонец полгода пытался убедить Дембеле остаться.

Последние новости должны сильно обрадовать Обамеянга, их связка с Усманом выглядит весьма неплохо — в этом году они вместе забили четыре гола.

Роберт Левандовски

Если поляк всё же перейдет в «Барсу», рядом с ним будет отличный полузащитник.

Левандовски за сезон всегда забивает хотя бы несколько мячей головой после подачи от полузащиты, обычно в лице Томаса Мюллера, поэтому он должен чувствовать себя комфортно, играя с 25-летним футболистом.

Проигравшие

Мусса Сиссоко

Если агент игрока надеялся на солидный подписной бонус и огромную зарплату для своего клиента, то, скажем прямо, он сильно облажался.

Конечно, Сиссоко может говорить, что они отклонили множество выгодных предложений ради того, чтобы просто остаться в «Барсе», но истина может заключаться в другом.

Мемфис Депай

Новость о том, что «Барса» подписывает или переподписывает нападающих, может вызвать у голландца стресс.

Чем больше игроков атаки приходит в клуб, тем меньше шансов у Мемфиса будет в следующем сезоне. Его трансфер приближается с сумасшедшей скоростью.