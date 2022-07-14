«Барселона» продлила контракт с Дембеле. Забавный анонс клуба

«Барселона» повторно подписала Усмана Дембеле.

Каталонцы сперва опубликовали твит с эмодзи комара: псевдоним Усмана – москит, на испанском – El mosquito.

🦟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2022 г.

А затем «Барселона» выложила короткий ролик, суть которого объяснять не нужно, взгляните сами.

Новый контракт француза рассчитан до 30 июня 2024 года. Предположительно, по новому соглашению зарплата Дембеле снизится на 40%.