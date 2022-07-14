«Барселона» продлила контракт с Дембеле. Забавный анонс клуба

«Барселона» повторно подписала Усмана Дембеле.
Каталонцы сперва опубликовали твит с эмодзи комара: псевдоним Усмана – москит, на испанском – El mosquito.
🦟— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2022 г.
А затем «Барселона» выложила короткий ролик, суть которого объяснять не нужно, взгляните сами.
2̵0̵2̵2̵— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2022 г.
2024
𝐍𝐎𝐖, 𝐘𝐄𝐒! pic.twitter.com/Exv7olDDwc
Новый контракт француза рассчитан до 30 июня 2024 года. Предположительно, по новому соглашению зарплата Дембеле снизится на 40%.
Комментарии