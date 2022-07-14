«Его обаяние растопит сердце даже самого холодного ребенка»: Рафинья вспомнил встречу с Роналдиньо

Новичок «Барселоны» вспомнил о первой встрече со своим кумиром – Роналдиньо.

«Роналдиньо родился в том же районе, где я вырос, поэтому мой отец и мои дяди знали его. Я всегда хотел быть похожим на Роналдиньо. То, что он делал, то, как он наслаждался каждой минутой на поле... Я был потрясен. Как я с ним познакомился? Это произошло на вечеринке, когда он только начал играть за "Барселону" [2003], я думаю. Помню, как я появился в этом огромном доме и увидел, как он стоит у входной двери, приветствует всех и обнимает. Та самая улыбка, чувак, ты знаешь эту улыбку. Когда он увидел меня, он взял меня на руки и пошел со мной. Я замер. Не знал, как реагировать. Но его обаяние может растопить сердце даже самого холодного ребенка. Он так хорошо относится ко всем, даже к самым маленьким», – сказал Рафинья в интервью Players' Tribune в августе 2021 года.

Однажды Роналдиньо даже подписал футболку Рафиньи, пожелав ему всего наилучшего в будущей карьере.

Рафинья, в свою очередь, почтил память матери Роналдиньо, которая, к сожалению, скончалась в феврале 2021 года.