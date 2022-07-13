Прибытие, медосмотр и презентация: раскрыты ключевые даты трансфера Рафиньи в «Барсу»

«Барселона» подтвердила переход полузащитника «Лидса» Рафиньи.
Клубы согласовали трансфер 25-летнего хавбека, которому осталось пройти медосмотр для завершения сделки. Бразилец подпишет с сине-гранатовыми контракт до лета 2027 года.
Ранее стало известно, что «Лидс» гарантированно получит 58 миллионов евро, еще семь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Бразилец прибудет в Барселону в среду 13 июля для завершения трансфера.
Затем вингер пройдет медицинский осмотр на тренировочной базе клуба в четверг, 14 июля.
Рафинья будет официально представлен в пятницу 15 июля в качестве игрока «Барселоны».
Если все пойдет по плану, 25-летний футболист вылетит с «Барселоной» в США на предсезонку.
В прошедшем сезоне АПЛ вингер провел 35 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста.
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