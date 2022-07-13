Левандовски тренируется с «Баварией», но вернулся в Мюнхен без семьи: болельщики угрожают ему расправой

Трансфер в "Барселону" из мечты превращается в спасение жизни.

Нападающий Роберт Левандовски вернулся в расположение «Баварии». В соцсетях появились фото и видео с сегодняшней тренировки мюнхенцев, на которой присутствовал 33-летний форвард.

Поляк еще с мая открыто заявляет, что намерен покинуть немецкий клуб в это межсезонье, однако руководство «Баварии» не хочет отпускать его. Над трансфером игрока работает «Барселона». «Бавария» требует за него 50-55 млн евро.

Однако 33-летний форвард не привез свою жену Ану и детей в Мюнхен после того, как получил несколько угроз в социальных сетях.

Согласно польскому изданию WP SportoweFakty , это вынудило нападающего оставить свою семью, поскольку решается его будущее в мюнхенской «Баварии».