6 номеров для Рафиньи в «Барсе»: любимый 11-й уже свободен

«Барселона» близка к тому, чтобы сегодня официально объявить Рафинью игроком клуба.

Согласно многочисленным заслуживающим источникам в Испании и Англии, бразилец может уже сегодня прибыть на "Камп Ноу". Следующим шагом в этом случае станет вручение сине-гранатовой футболки, на которой должен быть номер.

Вот шесть вариантов, которые может предложить «Барса».

№ 11. Эту майку ранее носил Адама Траоре в «Барселоне». Рафинье очень важен этот - под ним он ранее играл за "Спортинг".

№ 9. 9-ка не свободна в «Барсе» прямо сейчас, но вскоре может стать вакантной, если Мемфис Депай уйдет в ближайшие недели.

№ 15. «Барса» может отдать этот номер новому игроку, поскольку Клеман Лангле уходит в «Тоттенхэм» на правах аренды.

№ 16. Новый номер Педри в "Барсе" — 8 , поэтому его прошлый номер 16 доступен для выбора.

№ 22. Оскар Мингеса , вероятно, может покинуть «Барселону» этим летом, что сделает его номер на футболке вакантным.

№ 23. Самуэль Умтити — еще один игрок, чей номер на футболке может быть передан Рафинье, если он уйдет в ближайшее время.

Какой номер вы бы отдали бразильцу?