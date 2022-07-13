«Барса» до конца недели объявит о переходах трех ТОП-нападающих. Переговоры близки к завершению

Угадаете их имена?

Ранее «Барселона» приняла решение продать до 25% своих телеправ и почти 50% своего бизнеса по продаже атрибутики, чтобы укрепить финансовое положение. «Барса» получит 320-330 млн евро от продажи телеправ в самое ближайшее время.

Благодаря этому каталонский клуб сможет оформить трансферы, слухи о которых идут все лето, сообщает журналист Sport.es Ферран Корреас.

«Барселона» в первую очередь может значительно усилить свою атаку благодаря трем высококачественным игрокам, о контрактах с которыми будет объявлено в ближайшие три дня.

Во-первых, Усман Дембеле. Француз преуспел в Ла Лиге в прошлом сезоне с 14 голевыми передачами. Его новый контракт может быть подтвержден уже сегодня, так как он уже тренируется с командой.

Во- вторых, Рафинья. Ожидается, что бразильский вингер прибудет в «Барселону» в среду , чтобы завершить свой долгий переход. "Лидс" уже согласился отпустить его.

Наконец, Роберт Левандовски. Нападающий ближе к «Барсе», чем мы думаем, несмотря на поездку в Германию. После получения смертельных угроз от болельщиков «Баварии» уход Левы уже не за горами.

Таким образом, у Хави будут три нападающих уже к третьей предсезонной игре «Барсы».