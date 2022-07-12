Хави устроил массовую чистку. После ухода Де Йонга «Барса» может продать еще 6 игроков

Менеджер «Барселоны» Хави попросил клуб продать семь игроков после того, как были согласованы условия перехода Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

На сегодняшний день "Барса" рассталась с Дани Алвесом, решив не продлевать его контракт. Французский центральный защитник Клеман Лангле отправлен в аренду в «Тоттенхэм". Филиппе Коутиньо отправился в «Астон Виллу» на постоянной основе. А арендованные Адама Траоре и Люк де Йонг покинули клуб после того, как их время на «Камп Ноу» подошло к концу.

Френки Де Йонг должен присоединиться к списку ушедших, но Хави все еще хочет избавиться от нескольких игроков.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб готов «форсировать» уход трех игроков после того, как об этом попросил Хави. Трое упомянутых игроков - вратарь Нето, французский центральный защитник Самюэль Умтити и датский нападающий сборной Мартин Брэйтуэйт. Всем трем игрокам сказали, что они больше не входят в планы Хави.

В другом отчете Mundo Deportivo говорится о трех других игроках, которые не участвовали в предсезонном туре клуба. Защитник Оскар Мингеса, полузащитник Рики Пуч и албанский нападающий Рей Манай также были предупреждены тренером о том, что они больше не нужны и должны найти новый клуб.

И последний игрок, будущее которого висит в воздухе - Мемфис Депай.

Депай прибыл прошлым летом в качестве свободного агента после ухода из «Лиона», но ему сказали, что его время в клубе подходит к концу.

Голландец упал в иерархии после прихода Пьера Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса в январе. «Тоттенхэм» был связан с переходом вингера, но сообщалось, что Депай не заинтересован в переходе в команду Антонио Конте.