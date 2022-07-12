Фото дня: Дембеле в раздевалке «Барсы. Говорят, он уже прошел медосмотр и готов подписать контракт

Mundo Deportivo сообщает, что Усман Дембеле присутствовал в расположении «Барселоны» во вторник.

Он прошел медицинские тесты, но не остался тренироваться с командой. Джоан Лапорта также присутствовал, но неясно, встречались ли они.

Однако другие источники, такие как Жерар Ромеро (5 звезд), говорят, что Дембеле уже тренируется с командой.

Вингера можно даже увидеть на фотографии с остальными игроками «Барсы» в раздевалке. Это кадр из истории Обамеянга в Instagram.

Французу еще предстоит официально подписать новое соглашение с «Барсой». Ожидается, что Дембеле снизит свою зарплату на 40%, чтобы продолжить карьеру на «Камп Ноу». У него будет контракт до 2024 года.