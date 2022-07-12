Жена Левандовски подписалась на «Барселону». А Роберт, тем временем, возвращается к тренировкам с «Баварией»

Жена Роберта Левандовски Анна подписалась на «Барселону» в Instagram.

Это может быть косвенным доказательством будущего перехода поляка в «Барсу». Говорят, что Анна сейчас находится в Испании, ожидая официального перехода мужа.

Мюнхенская «Бавария» может принять предложение «Блауграны» в размере 50 миллионов евро уже в ближайшие дни.

Прошлой ночью была информация о том, что Роберт Левандовски готов возобновить тренировки с «Баварией». 12 июля поляк должен прибыть в расположение клуба и начать предсезонную подготовку. Bild информирует о том, что футболист уже прилетел в Мюнхен.

Тем временем «Барселона» продолжает работу над трансфером лучшего бомбардира Бундеслиги. По сведениям Mundo Deportivo, она рассчитывает договориться с «Баварией» уже на этой неделе – до отправки в предсезонное турне по США, запланированной на 16 июля.

Также решить вопрос поскорее хочет и «Бавария». Немецкий клуб опасается, что Левандовски будет освистан в субботу, когда состоится презентация команды на «Альянц Арене».