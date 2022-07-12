Шакира предлагает выплатить часть долгов Пике взамен на полную опеку над детьми

Шакира готова покрыть часть долга Жерара Пике в размере 2,5 млн долларов, а также предложить ему другие финансовые бонусы в обмен на единоличную опеку над сыновьями Сашей и Миланом.

Знаменитая пара решила расстаться спустя 12 лет отношений. Опека над совместными детьми – самый сложный вопрос для Шакиры и Пике, который должен быть решен. Певица хочет забрать сыновей и уже сделала официальное предложение футболисту.

Шакира готова выплатить 20% долгов Пике в размере 2,5 млн долларов, а также нести полную финансовую ответственность за детей, кроме этого Шакира предлагает ежегодно оплачивать пять поездок защитника «Барселоны» в Майями для встречи с детьми в их доме.

Певица позволит Пике оставаться в доме в Майями на время встреч с детьми, а летом на месяц она готова отдавать сыновей отцу.

Обе стороны представляют опытные юристы по бракоразводным процессам.