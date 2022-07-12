Как Деку остановил трансфер Рафиньи в «Челси», чтобы помочь «Барселоне»

«Барселона» очень хочет заполучить Рафинью этим летом, сейчас клуб находится на завершающей стадии переговоров с «Лидсом», и сделка может состояться в ближайшее время.

По последним сообщениям Diario Sport, именно Деку сыграл ключевую роль в трансферной эпопее. Бывший игрок «Барсы» и «Челси» остановил переход Рафиньи на «Стэмфорд Бридж».

Деку является агентом Рафиньи и прекрасно знает о желании игрока оказаться в «Барселоне». Бразилец и сам хотел, чтобы его подопечный перешел на «Камп Ноу» и сделал шаг вперед в своей карьере.

На прошлой неделе Деку предупредил «Барселону» о том, что они проигрывают в гонке за Рафиньей. Каталонцы предложили за футболиста 40 млн евро, в то время как «Челси» готов был выплатить 70 млн. «Лидс» хотел подтвердить переход бразильца на «Стемфорд Бридж», чтобы больше заработать на его трансфере.

Деку взял ситуацию в свои руки, задержав ответ Рафиньи на предложение «Челси» и проинформировав «Барсу» о том, что нужно срочно повышать ставки. Тогда каталонцы предложили 55 млн евро плюс бонусы.

Поскольку игрок хочет перейти на «Камп Ноу», у «Лидса» не оставалось выбора, кроме как продолжить переговоры с «Барселоной». По сообщениям источников, сделка близка к заключению, очень скоро бразилец окажется в каталонском клубе.

Помимо появления Рафиньи на «Камп Ноу» ожидается, что свой контракт с «Барсой» продлит Усман Дембеле. Якобы, он готов сократить свою зарплату на 40%.

Хави рассчитывает, что дуэт Рафиньи и Дембеле решит проблемы «Барселоны» в атаке.