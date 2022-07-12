«МЮ» и «Барселона» согласовали сумму трансфера Де Йонга. Судьба перехода зависит только от решения игрока

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Барселоной» о цене полузащитника.

Как сообщает испанское издание TV3, «красные дьяволы» уступили требованиям «Барсы» и готовы заплатить за полузащитника 85 миллионов евро.

Теперь оба клуба пытаются убедить Френки завершить переход.

Де Йонг не хочет покидать «Барселону», которую он считает «клубом своей мечты», также существует проблема долговых обязательств клуба по зарплате, что также затягивает сделку.

Сообщается, что голландцу задолжали более 15 миллионов фунтов стерлингов в виде невыплаченной заработной платы в «Барсе», большую часть которой клуб планирует не выплачивать и списать в рамках перехода «Юнайтед».

Эрик тен Хаг по-прежнему заинтересован в подписании контракта с полузащитником и надеется, что эта трансферная сага скоро закончится.