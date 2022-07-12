Шакира и Пике могут урегулировать вопросы опеки над детьми через суд

Шакире и Жерару Пике возможно придется судиться, чтобы разрешить вопрос опеки над двумя общими детьми, сообщает испанское издание Marca.

Колумбийская певица и звезда «Барселоны» не могут прийти к согласию с тех пор, как официально объявили о своем расставании 4 июня.

Напряженность между бывшей парой связана с опекой над сыновьями Сашей и Миланом. Сообщается, что Шакира хочет забрать детей в Майями, а Пике хочет видеть их рядом и готов бороться.

Пике и Шакира уже наняли адвокатов, теперь им предстоит решить - договариваться мирно или отправляться в суд. В данной ситуации мирное урегулирование вопроса вызывает сомнения в связи с тем, что бывшая пара до сих пор в ссоре.

Отношения Жерара Пике и Шакиры начались в 2010 году, они познакомились на съемках клипа певицы на песню Waka Waka, гимна Чемпионата мира 2010 года.