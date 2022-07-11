Левандовски в «Барсе»! Польский журналист сообщил, что трансфер уже близок

Он говорит, что каталонская команда наконец подала заявку на 50 миллионов евро, которая удовлетворяет требованиям «Баварии».

Нападающий подпишет трехлетний контракт с «Барселоной» с возможностью продления еще на год.

Борек добавляет, что официальное подписание состоится в среду или четверг.

Окружение Роберта Левандовского недовольно отношением «Баварии» к игроку.

Людей, близких к польскому форварду, удивляет тот факт, что клуб из Мюнхена радуется подписанию 30-летнего Садьо Мане из «Ливерпуля» за 32 миллиона евро, хотя у футболиста оставался год по контракту и он сам хотел сменить команду. И в то же время «Бавария» отказывается продать Левандовского за 45 млн, у которого схожая ситуация – остается год по контракту, и игроку скоро 34 года.

По информации Bild, окружение Роберта полагает, что за жесткой позицией «Баварии» стоит почетный президент Ули Хенесс. В то время как генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич сейчас занимают более мягкую позицию и готовы к переговорам, Хенесс говорит «нет».

Ули по-прежнему имеет влияние на процесс принятия решений в «Баварии», оставаясь членом наблюдательного совета клуба. Кроме того, он имеет большое влияние на Салихамиджича.

Завтра, 12 июля, нападающий должен был прибыть в расположение мюнхенского клуба, и он это сделает. Руководство «Баварии» также ожидает, что поляк появится на завтрашней тренировке, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Что же будет завтра?