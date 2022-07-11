Де Йонг зол на боссов «Барсы», клуб поставил ему ультиматум

Френки де Йонг «разозлился» на совет директоров «Барселоны» из-за своей трансферной саги, сообщает надежный источник – журналист газеты Marca Луис Рохо.

Журналист утверждает, что Де Йонг не собирается покидать клуб. Тем временем «Барселона», похоже, согласилась на сделку с «Манчестер Юнайтед» против воли игрока.

Голландец прибыл в расположение «Барселоны» перед встречей с клубом и первой тренировкой в сезоне.

Предположительно, «Барса» планирует уговорить Френки пойти на сокращение зарплаты. Если игрок не примет условия, его попросят уйти.