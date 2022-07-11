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Де Йонг зол на боссов «Барсы», клуб поставил ему ультиматум

Френки де Йонг Френки де Йонг
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Френки де Йонг «разозлился» на совет директоров «Барселоны» из-за своей трансферной саги, сообщает надежный источник – журналист газеты Marca Луис Рохо.

Френки де Йонг ответил на вопрос, уедет ли он с пляжей Каталонии в холодный Манчестер – Чемпионат

Журналист утверждает, что Де Йонг не собирается покидать клуб. Тем временем «Барселона», похоже, согласилась на сделку с «Манчестер Юнайтед» против воли игрока.

Голландец прибыл в расположение «Барселоны» перед встречей с клубом и первой тренировкой в сезоне.

Предположительно, «Барса» планирует уговорить Френки пойти на сокращение зарплаты. Если игрок не примет условия, его попросят уйти.

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