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Стало известно, когда «Барселона» объявит о подписании Дембеле и Рафиньи

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«Барселона» объявит о повторном подписании Усмана Дембеле на следующей неделе, сообщает надежный журналист Ферран Мартинес.

Между клубом и игроком все согласовано, за исключением некоторых мелочей. Контракт с французом будет рассчитан на два года.

Стала известна зарплата Дембеле по новому контракту с «Барселоной». Спорт-Экспресс

С Рафиньей все сложнее. Игрок уже ждет, когда «Барса» договорится с «Лидсом» о трансфере, однако каталонцы не могут позволить себе оформить сделку прямо сейчас. «Барса» ждет активации второго экономического рычага.

Есть вероятность, что «Барса» продлит соглашение с Дембеле и полностью откажется от подписания контракта с Рафиньей.

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