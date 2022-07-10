FC BARCELONA
Блог

«Твоя новая семья», – Хави трогательно знакомит Кессиэ с игроками «Барсы»

Барселона Барселона
Хави Хави
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Клубы
Футбол Футбол

Первая тренировка Кессиэ в «Барсе» прошла в крайне теплой атмосфере. Все благодаря Хави.

Хави — фаворит на пост главного тренера «Барселоны». Клуб возобновил с ним контакты - Чемпионат

«Ладно, добрый день, ребята. Прежде всего давайте поприветствуем Франка Кессиэ. Поздравляем! Добро пожаловать в твой новый клуб… твою новую семью», – сказал Хави игрокам «Барселоны» перед первой тренировкой Кессиэ с каталонцами.

– Спасибо, – скромно ответил ивуариец.

Какой чудесный момент! Франк расплылся в улыбке после этой короткой речи Хави. Вот, как «Барселона» приветствует новичка!

Вполне возможно, мы увидим Кессиэ в действии уже в среду, когда «Барса» сыграет с каталонским «Олотом» в товарищеском матче.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные