«Твоя новая семья», – Хави трогательно знакомит Кессиэ с игроками «Барсы»

Первая тренировка Кессиэ в «Барсе» прошла в крайне теплой атмосфере. Все благодаря Хави.

«Ладно, добрый день, ребята. Прежде всего давайте поприветствуем Франка Кессиэ. Поздравляем! Добро пожаловать в твой новый клуб… твою новую семью», – сказал Хави игрокам «Барселоны» перед первой тренировкой Кессиэ с каталонцами.

– Спасибо, – скромно ответил ивуариец.

Какой чудесный момент! Франк расплылся в улыбке после этой короткой речи Хави. Вот, как «Барселона» приветствует новичка!

Вполне возможно, мы увидим Кессиэ в действии уже в среду, когда «Барса» сыграет с каталонским «Олотом» в товарищеском матче.