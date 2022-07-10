«Будет сложно, но я бы хотел»: Месси когда-то сказал о желании сыграть вместе с Роналду

Лионель Месси однажды сказал, что хотел бы играть в одной команде с Криштиану Роналду.
Роналду не поехал с остальной командой «Юнайтед» в предсезонный тур по Таиланду после того, как сообщил клубу, что хочет уйти этим летом, если поступит подходящее предложение.
Говорят, что португальская звезда стремится играть в Лиге чемпионов в этом сезоне и, как сообщается, недоволен относительно низкой трансферной активностью «Юнайтед» этим летом после того, как он занял шестое место в Премьер-лиге.
«Челси», «Бавария» и «Наполи» входят в число клубов, которые были связаны с Роналду, в то время как потенциальный переход в «Пари Сен-Жермен» также рекламировался как еще одна возможность для пятикратного обладателя «Золотого мяча».
Переезд в «Парк де Пренс» приведет к тому, что Роналду встретится со своим давним соперником – Месси, который готовится ко второму сезону в «ПСЖ».
Это было бы маловероятным партнерством между двумя игроками, которые соперничали друг с другом за личные и командные награды на протяжении всего своего пребывания в испанском футболе, когда Месси был в «Барселоне», а Роналду играл за «Реал».
Еще в 2015 году Месси спросили о перспективе играть в одной команде с Роналду и согласится ли он на это.
«Да, конечно», — сказал семикратный обладатель «Золотого мяча».
«Мне всегда нравится играть с лучшими, и он один из них. Думаю, нам будет сложно играть в одной команде, но, очевидно, мне бы хотелось.
Мне посчастливилось играть со многими очень хорошими игроками, и, очевидно, я также хотел бы сделать это с ним».
Агент Роналду Хорхе Мендеш недавно встретился с совладельцем «Челси» Тоддом Боли, чтобы обсудить возможную сделку с игроком сборной Португалии.
Тем не менее, главный тренер «синих» Томас Тухель, как говорят, «не очень заинтересован» в подписании контракта с Роналду, поскольку лондонский клуб близок к завершению сделки по нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу.
Еще неизвестно, поступит ли Роналду подходящее предложение до начала сезона, поскольку «Юнайтед» должен встретиться с «Брайтоном» в первом матче Премьер-лиги 7 августа.
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