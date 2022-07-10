«Будет сложно, но я бы хотел»: Месси когда-то сказал о желании сыграть вместе с Роналду

Лионель Месси однажды сказал, что хотел бы играть в одной команде с Криштиану Роналду.

Роналду не поехал с остальной командой «Юнайтед» в предсезонный тур по Таиланду после того, как сообщил клубу, что хочет уйти этим летом, если поступит подходящее предложение.

Говорят, что португальская звезда стремится играть в Лиге чемпионов в этом сезоне и, как сообщается, недоволен относительно низкой трансферной активностью «Юнайтед» этим летом после того, как он занял шестое место в Премьер-лиге.

«Челси», «Бавария» и «Наполи» входят в число клубов, которые были связаны с Роналду, в то время как потенциальный переход в «Пари Сен-Жермен» также рекламировался как еще одна возможность для пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Переезд в «Парк де Пренс» приведет к тому, что Роналду встретится со своим давним соперником – Месси, который готовится ко второму сезону в «ПСЖ».

Это было бы маловероятным партнерством между двумя игроками, которые соперничали друг с другом за личные и командные награды на протяжении всего своего пребывания в испанском футболе, когда Месси был в «Барселоне», а Роналду играл за «Реал».