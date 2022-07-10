У Бернарду Силвы была детская мечта, связанная с Месси:

«Детская мечта Бернардо [Силвы] — играть за «Барселону» и стать легендарным номером 10, как Месси», — сказал бывший тренер португальца Элдер Кристовао, пишет Diario Sport.

Однако «горожане» отпустили бы его всего за 100 миллионов евро. Португалец мог бы заменить Френки де Йонга в «Барселоне», но каталонцы просто не могут позволить себе такой трансфер в данный момент.

«В нем много от Месси. У него нет скорости и силы, но у него есть мышление и тайминг игры. У него есть много вещей, чтобы улучшить игру «Барсы», — добавил экс-босс «Бенфики».

Как пишет журналист CNN Portugal Бруну Андраде, португалец не будет форсировать трансфер из «Манчестер Сити», но в возможном переходе в «Барселону» он заинтересован. Бернарду хотел бы уйти из английского клуба красиво.

О готовности Силвы сменить клуб уже знают в «Манчестер Сити». Однако для организации сделки «Барселона» должна будет удовлетворить финансовые требования «горожан», которые хотят получить за игрока около 80 млн евро.