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У Бернарду Силвы была детская мечта, связанная с Месси:

Бернарду Силва Бернарду Силва
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Говорят, что этим летом Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити». 

Однако «горожане» отпустили бы его всего за 100 миллионов евро. Португалец мог бы заменить Френки де Йонга в «Барселоне», но каталонцы просто не могут позволить себе такой трансфер в данный момент.

Бывший тренер португальца Элдер Кристовао рассказал о детской мечте игрока "Сити".

«Детская мечта Бернардо [Силвы] — играть за «Барселону» и стать легендарным номером 10, как Месси», — сказал бывший тренер португальца Элдер Кристовао, пишет Diario Sport.

«В нем много от Месси. У него нет скорости и силы, но у него есть мышление и тайминг игры. У него есть много вещей, чтобы улучшить игру «Барсы», — добавил экс-босс «Бенфики».

Как пишет журналист CNN Portugal Бруну Андраде, португалец не будет форсировать трансфер из «Манчестер Сити», но в возможном переходе в «Барселону» он заинтересован. Бернарду хотел бы уйти из английского клуба красиво.

О готовности Силвы сменить клуб уже знают в «Манчестер Сити». Однако для организации сделки «Барселона» должна будет удовлетворить финансовые требования «горожан», которые хотят получить за игрока около 80 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний португалец забил 13 голов и отдал 7 передач в 50 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. 

 
 
 
 

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