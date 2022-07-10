Друг Ансу Фати и бывший мадридист: «Барселоне» рекомендовали подписать левого защитника

«Тоттенхэм» исключил Серхио Регилона из своего предсезонного списка. Антонио Конте хочет, чтобы он как можно скорее нашел себе новый клуб, сообщает Фабрицио Романо.

Интересно, что бывший игрок «Реала» был связан с «Барселоной» еще в марте, но тогда каталонцы исключили его подписание.

«Я писал, что «Барса» должна заполучить Регилона, а потом вспомнил, что он прямиком из Ла Фабрики [академии Реал Мадрида], сомневаюсь, что кому-то не терпится такой переход (но было бы здорово, если бы у Альбы была конкуренция)», - пишет фанат и пользователь Reddit abottomful.

Что ж, Маркос Алонсо, который является приоритетным левым защитником «Барсы», также провел много лет в академии «Реала», прежде чем подписать контракт с «Болтоном» в 2010 году.

Кстати, у Регилона, похоже, особая связь с Ансу Фати. Два игрока часто разговаривают друг с другом во время тренировок сборной Испании и иногда проводят время вместе за пределами поля.