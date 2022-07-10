6 вещей, которые Усман Дембеле делает лучше, чем Лео Месси

Поскольку француз намерен продолжить карьеру в «Барселоне» в следующем сезоне, мы решили посмотреть, что у 25-летнего футболиста лучше, чем у его бывшего товарища по команде.

Вот краткий обзор данных (за 90 минут), взятых FBREF.

Это шесть разных характеристик, но их можно сгруппировать в два основных аспекта игры.

Во-первых, Дембеле лучше помогает своим товарищам по команде, что подтверждается общим количеством передач и ожидаемых передач.

Во-вторых, француз лучше Месси умеет вести мяч вперед.

Мы не включили цифры в обороне. Дембеле и здесь выигрывает у Лео, но разница невелика. Кроме того, кто вообще ожидал, что 35-летний аргентинец будет защищаться?