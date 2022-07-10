6 вещей, которые Усман Дембеле делает лучше, чем Лео Месси

После ухода Лео Месси Усман Дембеле превратился в наш главный актив в атаке — по крайней мере, на те полгода, что он был в форме.
Поскольку француз намерен продолжить карьеру в «Барселоне» в следующем сезоне, мы решили посмотреть, что у 25-летнего футболиста лучше, чем у его бывшего товарища по команде.
Вот краткий обзор данных (за 90 минут), взятых FBREF.
Это шесть разных характеристик, но их можно сгруппировать в два основных аспекта игры.
Во-первых, Дембеле лучше помогает своим товарищам по команде, что подтверждается общим количеством передач и ожидаемых передач.
Во-вторых, француз лучше Месси умеет вести мяч вперед.
Мы не включили цифры в обороне. Дембеле и здесь выигрывает у Лео, но разница невелика. Кроме того, кто вообще ожидал, что 35-летний аргентинец будет защищаться?
У Лео преимущество в таких областях, как удары, забитые голы, ассисты.
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