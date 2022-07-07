Пока все ждут Левандовского, на тренировке «Барсы» уже появились два юных новичка. Кто эти парни?

Внимательно слушали установку Хави в раздевалке.

На этом свежем снимке с первого предсезонного дня «Барсы» можно разглядеть двух малоизвестных игроков — они внимательно следят за речью Хави .

Это Марк Касадо и Чади Риад из молодежной команды «Барселоны» до 19 лет.

Два игрока подписали новые контракты с «Барсой». Этим летом они перейдут в «Барселону Б».

Касадо играет на позиции опорного полузащитника. Риад — левый центральный защитник, которого считают одним из самых перспективных игроков «Ла Масии».

Оба игрока участвовали в тренировке основной команды в понедельник.