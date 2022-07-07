Дембеле неделю назад покинул «Барселону», а теперь выкладывает фото лошадиной головы. Послание болельщикам?

Усман всегда был весьма непредсказуемым персонажем.

Усман Дембеле опубликовал в соцсетях фотографию лошади, идущей по безлюдной дороге.

Это довольно загадочное сообщение вызвало бурные реакции фанатов "Барселоны" в Твиттере. Некоторые кулес отнеслись к такому сообщению с юмором, а другие решили, что история Дембеле в "Барселоне" подошла к концу .

Вот некоторые реакции:

RoyFCB : «Впереди дороги нет?»

Куба: «Этот парень действительно больше не мог этого выносить. Он взял лошадь и отправился на запад».

Уэйн : «Он попал на перекресток».

FCB : «Дембеле на пути в Дамаск».

«Барселона» не намерена улучшать свое предложение по Дембеле - игроку предложили подписать контракт на ухудшенных условиях, но француз отказался.