Болтнул лишнего на выезде из офиса клуба.
Болельщик «Барселоны» вовремя оказался у ворот офиса клуба, когда спортивный директор клуба Матеу Алемани покидал здание на своем автомобиле.
Вот что спросил фанат: «Левандовски, Рафинья, Кунде, Бернарду Силва — кто приедет в Барселону, Матеу?»
Алемани: «Кое-кого уже ждем». *смеется*
Болельщик: «Говорят, Левандовски перейдет в «Барселону» на следующей неделе»
Алемани: "Посмотрим..." *улыбается*
Ожидается, что «Барселона» вернется к своим приоритетным трансферным целям, которые были названы болельщиком, на следующей неделе, когда получит средства от продажи телевизионных прав - реализации одной из главных мер по финансовому оздоровлению клуба.
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