Болтнул лишнего на выезде из офиса клуба.

Болельщик «Барселоны» вовремя оказался у ворот офиса клуба, когда спортивный директор клуба Матеу Алемани покидал здание на своем автомобиле.

Вот что спросил фанат: «Левандовски, Рафинья, Кунде, Бернарду Силва — кто приедет в Барселону, Матеу?»

Алемани: «Кое-кого уже ждем». *смеется*

Болельщик: «Говорят, Левандовски перейдет в «Барселону» на следующей неделе»

Алемани: "Посмотрим..." *улыбается*

Ожидается, что «Барселона» вернется к своим приоритетным трансферным целям, которые были названы болельщиком, на следующей неделе, когда получит средства от продажи телевизионных прав - реализации одной из главных мер по финансовому оздоровлению клуба.