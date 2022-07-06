У «Барсы» будет новый пенальтист, если Депай уйдет. Кто мог бы им стать?

Пять из его голов в прошлом сезоне были забиты с пенальти.

Мемфис Депай был назначен пенальтистом «Барселоны» с тех пор, как подписал контракт «Барселоной» прошлым летом.

Но будущее голландца висит в воздухе, этим летом он может покинуть клуб.

Если это произойдет, «Барса» должна выбрать нового пенальтиста. По словам Mundo Deportivo, это, вероятно, будет новое подписание.

«Барселона» уже подписала контракт с Франком Кессиэ, который в «Милане» исполнял пенальти. Он мог бы взять на себя обязанности Мемфиса.

Во-вторых, в прошлом сезоне Роберт Левандовски был пенальтистом мюнхенской «Баварии». Если поляк присоединится к «Барсе», можно поспорить, что он станет исполняющим пенальти, независимо от того, останется Мемфис или уйдет.

Если «Барселона» подпишет Рафинью и Роберта Левандовского, а Усман Дембеле вдобавок заключит с сине-гранатовыми новый контракт, то Депаю будет сложно пробиться в основу.

«Барселона» в любом случае готова продать нападающего за сумму свыше 20 млн евро, поскольку ей нужны деньги на трансферы.

В единственном на данный момент сезоне в Ла Лиге Депай забил 12 голов за 28 игр.