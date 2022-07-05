«Месси мог стать брендом, сравнимым с Джорданом в баскетболе». Оказывается, «Барса» могла сохранить Лео

Кандидат в президенты клуба рассказал о плане, который не удалось реализовать.

Прошлым Лионель Месси ушел из «Барселоны» в «ПСЖ», но бывший кандидат в президенты «Блауграны» Виктор Фонт, который проиграл выборы Жоану Лапорте, уверен что ему бы удалось сохранить аргентинца в команде, несмотря на все проблемы с финансами.

В интервью La Vanguardia Фонт заявил, что он заключил бы «пожизненное соглашение» с аргентинским форвардом и создал бы бренд, эквивалентный тому, который сохраняет актуальность легенды НБА Майкла Джордана еще долго после того, как его карьера закончилась.

«Наш план по спасению Месси был другим — уменьшить бюджет зарплат и снизить убытки в первый год и предложить пожизненное соглашение Лео. Недавно капитализация бренда Jordan, разработанного в Nike, в этом году превысила 5 миллиардов долларов», — сказал Фонт.

«Джордан получает 150 миллионов долларов в год - больше, чем любая другая звезда в НБА, и больше, чем сам Майкл получал, будучи игроком. Наверняка Месси это понравилось бы, потому что он укрепил свою связь с «Барсой». Сегодня необходимо срочно восстановить эту связь».

У Месси остался год по текущему контракту с «ПСЖ». Затем ему придется решить, каким будет его будущее - аргентинец может остаться в Европе или, возможно, отправиться в Соединенные Штаты, где команда МЛС «Интер Майами» давно проявляет к нему интерес.