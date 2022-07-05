Роналду - Левандовски. Как сможет играть «Барселона» с португальцем в атаке?

Все лето идут слухи о переходе Роберта Левандовского, но что если именно переход португальца окажется реальным?

Вот как легендарный португалец мог бы вписаться в состав Хави.

Вариант 1

Тер Стеген; Дест, Араухо, Кунде, Альба; Педри, Бускетс, Гави; Рафинья, Роналду, Фати.

Давно прошли те времена, когда Криштиану Роналду был самым скоростным форвардом мира, много игравшим на флангах. Если он присоединится к «Барсе», то, скорее всего, будет играть в качестве нападающего, который не очень активно прессингует, но все же достаточно эффективен у чужих ворот.

Окруженный несколькими действительно креативными игроками в полузащите и нападении, 37-летний португалец может и превзойти свой результат в 24 гола за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Вариант 2

Тер Стеген; Араухо, Пике, Кунде; Бускетс; Дембеле, Кесси, Педри, Альба; Роналдо, Фати.

На самом деле Криштиану сыграл несколько матчей в расстановке с тремя защитниками в прошлом сезоне. Было бы интересно посмотреть, как нападающий играет вместе с Усманом Дембеле, который крайне эффективен в скоростном подыгрыше, и Ансу Фати, который мог бы сыграть здесь «ложную девятку».

Отметим, что Роналду выступал за главного антагониста "Барселоны" - мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев. В составе «Королевского клуба» португалец стал обладателем четырёх «Золотых мячей».