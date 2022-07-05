Роналду в «Барселоне» - неправдоподобные слухи. Но возможно их запускает сам Лапорта

Президент каталонского клуба разыгрывает выигрышную карту.

«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ведет «переговоры» с Жорже Мендешем о возможном переходе его агента Криштиану Роналду», - сообщил вчера Diario AS.

Однако в это сообщение трудно поверить, поскольку оно исходит от Марио де ла Рива - не самого надежного журналиста Diario AS.

Однако это не единственная причина, по которой испанская пресса распространяет этот слух. Он может быть выгоден обеим сторонам, на самом деле - и Роналду, и «Барсе».

Во-первых, переговоры «Барсы» с Криштиану могут быть использованы в качестве рычага давления, чтобы подтолкнуть «Баварию» к продаже Роберта Левандовски . Это создаст иллюзию того, что у «блауграны» есть альтернатива.

Во-вторых, «переговоры» португальца с сине-гранатовыми может стать инициативой для других клубов, чтобы повысить к нему интерес.

Трудно представить, что каталонцы на самом деле заинтересованы в Криштиану, учитывая его возраст, огромную зарплату, его прошлое в «Реале» и тот факт, что Хави хочет видеть в команде Левандовски.