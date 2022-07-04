«Барселона» согласовала переход Рафиньи. Зарплата - 6 миллионов евро

Эпопея с трансфером бразильского вингера "Лидса" подходит к концу.

По информации надежного источника Жерара Ромеро, переход Рафиньи в «Барселону» завершен на 98%.

Согласно другим источникам в Испании, вингер подпишет четырехлетний контракт с «Барсой» на сумму 6 миллионов евро за сезон.

«Барселона» заплатит «Лидсу» 60 миллионов евро за 25-летнего форварда. Однако, они намерены выплатить эти деньги поэтопно примерно тремя разными частями.

Усман Дембеле также может продлить контракт, чтобы стать партнером Рафиньи в следующем сезоне.