FC BARCELONA
Блог

Пике заставил девушку подписать контракт, если она хочет с ним встречаться. Все из-за тяжелого разрыва с Шакирой

Барселона Барселона
Клубы
Жерар Пике Жерар Пике
Футбол Футбол

После расставания с колумбийской певицей вскрываются все более неожиданные подробности жизни легенды «Барселоны».

Пара официально объявила о своем разрыве в прошлом месяце, положив конец отношениям, которые длились более десяти лет.

А накануне Пике был сфотографирован с молодой блондинкой, ее личность неизвестна, но предполагается, что это та самая 20-летняя девушка, с которой у испанца роман.

Центральный защитник «Барселоны» подписал с ней соглашение о конфиденциальности, чтобы подробности его личной жизни не разглашались, сообщает журналист Марко Кьяцца из Pulzo:

«Они познакомились на вечеринке в Барселоне. Она ему очень понравилась, они сходили на свидание, а затем он подписал с ней контракт, по которому она не может ничего рассказывать прессе об их романе».

Пике очень обеспокоен тем, как его имя очерняется в СМИ, и не хочет, чтобы новости об этом активно. Журналист добавил:

«Пике терпеть не может, когда нарушают его частную жизнь, он плохо с этим справляется. По этой причине он не появляется ни в каких СМИ и даже ушел с Twitch, где раньше проводил кучу времени».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные