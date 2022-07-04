Пике заставил девушку подписать контракт, если она хочет с ним встречаться. Все из-за тяжелого разрыва с Шакирой

После расставания с колумбийской певицей вскрываются все более неожиданные подробности жизни легенды «Барселоны».

Пара официально объявила о своем разрыве в прошлом месяце, положив конец отношениям, которые длились более десяти лет.

А накануне Пике был сфотографирован с молодой блондинкой, ее личность неизвестна, но предполагается, что это та самая 20-летняя девушка, с которой у испанца роман.

Центральный защитник «Барселоны» подписал с ней соглашение о конфиденциальности, чтобы подробности его личной жизни не разглашались, сообщает журналист Марко Кьяцца из Pulzo:

«Они познакомились на вечеринке в Барселоне. Она ему очень понравилась, они сходили на свидание, а затем он подписал с ней контракт, по которому она не может ничего рассказывать прессе об их романе».

Piqué y su nueva rubia en un Pub de Estocolmo pic.twitter.com/NbdJz5EJPg — Julio @𝕿𝖊𝖑𝖊𝖌𝖗𝖆𝖋𝖎𝖆01🇪🇦🇺🇦 (@Telegrafia01) 20 июня 2022 г.

Пике очень обеспокоен тем, как его имя очерняется в СМИ, и не хочет, чтобы новости об этом активно. Журналист добавил:

«Пике терпеть не может, когда нарушают его частную жизнь, он плохо с этим справляется. По этой причине он не появляется ни в каких СМИ и даже ушел с Twitch, где раньше проводил кучу времени».