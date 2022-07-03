«Я лучше вернусь к своей бывшей»: «кулес» высказались о возможном переходе Роналду в «Барсу»

Трансферный рынок давно начал сходить с ума. Неудивительно, что появляются слухи о, казалось бы, невероятном переходе Роналду в «Барселону». Мы знаем, что Криш недоволен текущем состоянием «МЮ» и раздумывает над уходом из клуба. Но представить легенду «Реала» в «сине-гранатовой» футболке сложно, согласитесь.

Вот и болельщики «Барсы» смотрят на этот трансфер, мягко говоря, без особого восторга. Большинство фанатов каталонского клубы просто не может представить Криштиану Роналду на «Камп Ноу», даже если клуб упустит Левандовского.

Мы собрали лучшие реакции болельщиков «Барселоны» на гипотетический переезд Роналду в столицу Каталонии:

«Нет. "Барса" построена на морали, уважении, смирении и т. д., именно поэтому мы больше, чем просто клуб, я не думаю, что Роналду сможет приспособиться к такому образу жизни, поскольку он слишком эпатажный человек».

«Пожалуйста, купите его за пять миллионов и посадите на скамейку запасных на весь сезон 🤣 В следующем году верните Месси, а затем заставьте Роналду аплодировать Лео со стороны 🤣»

«Нам нужны игроки, которые останутся с нами в трудные моменты, а не те, кто убежит, когда клуб окажется в сложной ситуации. А Роналду сделал так с "Реалом", когда клуб отстал от "Барсы" на 15 очков. Он поступил так с "Юве", когда команда закончила чемпионат на четвертой строчке. Теперь он хочет уйти из "МЮ", после того как клуб вылетел из топ-4 АПЛ. И вы хотите, чтобы "Барса" купила его?».

«Пусть приходит и учится тики-таке, ему все еще нужно больше футбольных знаний».

«Да я скорее вернусь к своей бывшей».

«Нет. Он не соответствует нашему стилю. Криштиану — отличный футболист, но порой его сложно назвать командным игроком».

А как вы смотрите на этот трансфер? Такое вообще возможно?