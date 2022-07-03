Лапорта говорит, что Де Йонг на продается, хотя он в шаге от ухода: что это значит

Лапорта утверждает, что Френки де Йонг не продается, но почему ходит много слухов о потенциальном уходе голландца?
Мы считаем, что за заявлением президента могут скрываться три скрытых смысла.
1. «Барселона» признает, что не может пойти против воли игрока. Ни один достоверный источник не сообщает, что Френки дал свое полное согласие на переезд.
Возможно, «Барса» приняла это предложение и просто будет вести переговоры о снижении зарплаты игрока.
2. «Барселона» считает, что не может подписать Бернарду Силву.
Сообщается, что Хави хотел бы заменить Де Йонга португальским плеймейкером; тем не менее, говорят, что «Манчестер Сити» поставил 27-летнему игроку ценник в 90 миллионов евро, что кажется слишком большим.
3. Лапорта фактически пытается заставить «Манчестер Юнайтед» платить больше.
Возможно, президент здесь использует тактику, давая понять, что «красным дьяволам» нужно потратить больше денег, чтобы приобрести одного из самых важных игроков «Барсы» за последние несколько сезонов.
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