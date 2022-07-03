Лапорта говорит, что Де Йонг на продается, хотя он в шаге от ухода: что это значит

Лапорта утверждает, что Френки де Йонг не продается, но почему ходит много слухов о потенциальном уходе голландца?

Мы считаем, что за заявлением президента могут скрываться три скрытых смысла.

1. «Барселона» признает, что не может пойти против воли игрока. Ни один достоверный источник не сообщает, что Френки дал свое полное согласие на переезд.

Возможно, «Барса» приняла это предложение и просто будет вести переговоры о снижении зарплаты игрока.