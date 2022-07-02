Две тренировки в день, один выходной в неделю. Рассказываем, как «Барса» будет готовиться к сезону

«Барселона» официально подтвердила, что команда вернется к тренировкам 4 июля.

В понедельник футболисты пройдут плановые медицинские обследования в 9:00 по местному времени, а в 19:00 «сине-гранатовых» ждет первая тренировка в сезоне.

Как сообщает издание Diario Sport, Хави хочет, чтобы его команда удачно стартовала. У каталонцев будет две тренировки в день и выходной по воскресеньям.

Напомним, что не все игроки вернутся к работе 4 июля. Те, кто выступал за свои сборные в июне, получат 10 дополнительных дней отпуска.