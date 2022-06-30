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Фати провел матч с друзьями: забивал ножницами и держал мяч на голове

Анссумане Фати Анссумане Фати
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Появилось видео, на котором Ансу Фати играет в футбол со своими друзьями. Несмотря на слухи о том, что юноша «Барселоны» еще не полностью восстановился , он демонстрирует хороший уровень.

Можно увидеть, как Ансу забивает два невероятных гола.

Например, был вот такой удар ножницами:

А еще такие выкрутасы:

Фати должен начать предсезонку с «Барсой» 4 июля. Согласно сообщениям, Хави рассчитывает на Ансу как на ключевого игрока в следующем сезоне и полон решимости вернуть его в лучшую форму.

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