Фати провел матч с друзьями: забивал ножницами и держал мяч на голове

Появилось видео, на котором Ансу Фати играет в футбол со своими друзьями. Несмотря на слухи о том, что юноша «Барселоны» еще не полностью восстановился , он демонстрирует хороший уровень.
Можно увидеть, как Ансу забивает два невероятных гола.
Например, был вот такой удар ножницами:
А еще такие выкрутасы:
Фати должен начать предсезонку с «Барсой» 4 июля. Согласно сообщениям, Хави рассчитывает на Ансу как на ключевого игрока в следующем сезоне и полон решимости вернуть его в лучшую форму.
العالم غير مستعد🔥😍 pic.twitter.com/VZjaXa6m0S— FCB World (@forcabarca_ar) June 29, 2022
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