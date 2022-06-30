Люк де Йонг попрощался с «Барселоной»: запостил фото со своими лучшими моментами

Люк де Йонг попрощался с «Барселоной» и фанатами.

Нападающий попрощался с фотографией, на которой показаны некоторые из его лучших моментов в качестве игрока «Барсы».

«Кулес, какое это было особенное время… Желаю вам всего наилучшего в будущем! ❤️», — подписал картинку 31-летний игрок.

Люк де Йонг забил семь голов и сделал одну результативную передачу за «Барселону» в 29 играх.

Его будут помнить за важные голы после выхода на замены. Он помог "Барсе" набрать много очков в прошлом сезоне.