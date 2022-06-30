Фати хоть раз отыграл полный матч за «Барсу»? Отвечаем

В прошлом сезоне он вернулся после 10-месячного перерыва, но снова получил две травмы подколенного сухожилия, из-за которых не играл еще пять месяцев.

Ответ - да, но это произошло только один раз! В сезоне 19/20 Ансу провел полный матч против "Осасуны" - "Барса" проиграла 1:2 на "Камп Ноу".

Как там дела у Фати перед стартом нового сезона?

Травмы беспокоят уже не так, как по ходу прошлого сезона. Возможно, во время предсезонки Ансу окончательно восстановится и будет готов на 100% к старту нового сезона. "Барса" рассчитывает на молодого таланта, как на ключего игрок атаки.

Недавно были слухи об интересе ПСЖ: