Фати хоть раз отыграл полный матч за «Барсу»? Отвечаем

Ансу Фати большую часть сезона 20/21 провел вне игры из-за неприятной травмы колена.
В прошлом сезоне он вернулся после 10-месячного перерыва, но снова получил две травмы подколенного сухожилия, из-за которых не играл еще пять месяцев.
Напрашивается вопрос: Ансу вообще когда-нибудь отыграл полные 90 минут за «Барселону»?
Ответ - да, но это произошло только один раз! В сезоне 19/20 Ансу провел полный матч против "Осасуны" - "Барса" проиграла 1:2 на "Камп Ноу".
Как там дела у Фати перед стартом нового сезона?
Травмы беспокоят уже не так, как по ходу прошлого сезона. Возможно, во время предсезонки Ансу окончательно восстановится и будет готов на 100% к старту нового сезона. "Барса" рассчитывает на молодого таланта, как на ключего игрок атаки.
Недавно были слухи об интересе ПСЖ:
"С самого начала я сказал своему агенту и отцу, какова была моя цель, она заключалась в том, чтобы остаться в клубе. Мой план ясен, да, я надеюсь, что смогу провести здесь всю свою карьеру», – сказал вингер.
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