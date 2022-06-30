Теперь официально: «Барса» продала 10% медиа прав, сумма сделки превышает 200 млн евро

Сегодня «Барселона» официально объявила о продаже 10% телевизионных медиа-прав американской компании Sixth Street, на этой сделке клуб заработал 207,5 млн евро. Sixth Street будет получать доход от приобретенных ТВ-прав в течение 25 лет.

Sixth Street - это американский инвестиционный фонд, основанный в 2009 году и в настоящее время имеющий активы в размере 60 000 миллионов евро и большой опыт инвестиций в спорт. Из последнего можно выделить приобретение части прав на эксплуатацию стадиона «Мадрида» Сантьяго Бернабеу, эта сделка принесла «сливочным» 360 миллионов евро. Sixth Street также владеет 20% капитала клуба НБА «Сан-Антонио» и 51% акций фирмы Legends, специализирующейся на управлении спортивными объектами.

Если говорить не только о мире спорта, то Sixth Street известен партнерством со Spotify, который с 1 июля будет основным спонсором «Барселоны».

Штаб-квартира Sixth Street находится в Сан-Франциско, но также есть 9 офисов по всему миру: в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге, Далласе, Хьюстоне, Люксембурге, Мельбурне и Бостоне.