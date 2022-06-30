Хави и Леввандовски поужинали в одном ресторане на Ибице. Совпадение?

Ибица стала центром притяжения для футбольной элиты этим летом. Вчера вечером Jijantes сообщили, что тренер «Барселоны» Хави и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поужинали в одном ресторане.

Пока нет подтверждения того, что Хави и Роберт общались во время посещения ресторана, но это было бы неудивительно.

Местный эксклюзивный ресторан Lio сочетает в себе не только гастрономию, но и музыкальное представление, поэтому весьма популярен у селебрити любых профессий, проводящих свой отпуск на курорте.

Вне всяких сомнений, тот факт, что Хави и Левандовски решили пойти в один и тот же ресторан, уже привлекает внимание и является поводом для обсуждения. Главный бомбардир Европы публично подтвердил свое желание не дорабатывать оставшийся по контракту год в «Баварии».

Гранды Бундеслиги стоят на своем и ждут встречи с Робертом 12 июля, чтобы обсудить его будущее. Даже если клуб и согласится продать его, то захочет получить не менее 60 млн евро. Последним предложением «Барсы» было 40 млн плюс 5 млн бонусами.