Роналд Куман: «Я хотел, чтобы Лео остался. Тяжело видеть его в футболке другого клуба»

В интервью для Esports3 бывший Роналд Куман говорил о бывших и нынешних игроках «Барселоны», а также выбрал свой идеальный стартовый состав. О Педри«Я всегда сделаю выбор в пользу молодого игрока, потому что за ним будущее клуба. Это большая удача, что у «Барселоны» есть Педри. Это невероятный игрок, несмотря на свой юный возраст. Молодежь, такие футболисты, как Педри, Гави и Нико – это будущее клуба».О Месси«Он ушел из своего дома, я прекрасно его понимаю, мы говорили, но это частный разговор…Я хотел, чтобы Лео остался. Тяжело видеть его в футболке другого клуба, но постепенно он привык. У меня нет к нему никаких претензий».

О Дембеле«Это важный игрок, но ему нужно улучшить результативность. Я не понимаю, почему переговоры так затянулись. Оставлять его на трибуне – это дело клуба, не тренера. Именно клуб принимает решения». О Люке Де Йонге«Мы потеряли Гризманна, а Люк очень помог клубу. Я бы сказал, что он должен остаться, но это большие деньги. Я никогда не думал о себе. У Люка есть все необходимые качества, меня критиковали за этот трансфер, но Люк в итоге был очень полезен «Барсе». Об идеальной «основе» «Субисаррета, Алвес, Пуйоль, Маскерано, Жорди Альба, Хави, Нескенс, Иньеста, Месси, Кройфф и Стоичков…еще многих можно было включить, Марадону, Гвардиолу…я хотел команду с характером».