Реакция агента Дембеле после встречи с «Барсой» по поводу нового контракта попала на камеру

Сообщается, что в последнем предложении «Барсы» не было включено никакого бонуса за повторное подписание для агента французского вингера.

Сиссоко не хотел говорить об этом после того, как вышел из офиса, и явно не был слишком доволен.

Он быстро сел в машину, прежде чем отправиться своей дорогой.

🚨 La reaccion de Moussa a la pregunta de la renovación de Ousmane @JijantesFC pic.twitter.com/0QWkjeAf9J — Gerard Romero (@gerardromero) June 27, 2022

Сообщается, что предложение «Барсы» по контракту с Дембеле ниже, чем то, которое они предлагали ему в декабре.