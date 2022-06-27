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Реакция агента Дембеле после встречи с «Барсой» по поводу нового контракта попала на камеру

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Агент Усмана Дембеле Мусса Сиссоко был окружен журналистами после того, как вышел из офиса «Барселонs» после переговоров о новом контракте.

Сообщается, что в последнем предложении «Барсы» не было включено никакого бонуса за повторное подписание для агента французского вингера.

Сиссоко не хотел говорить об этом после того, как вышел из офиса, и явно не был слишком доволен.

Он быстро сел в машину, прежде чем отправиться своей дорогой.

Сообщается, что предложение «Барсы» по контракту с Дембеле ниже, чем то, которое они предлагали ему в декабре.

Согласно последним условиям, вингер будет получать годовой оклад в размере 6 миллионов евро. Несмотря на это, «Барселона» уверена, что Дембеле согласится на сделку.

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