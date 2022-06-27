Реакция агента Дембеле после встречи с «Барсой» по поводу нового контракта попала на камеру

Агент Усмана Дембеле Мусса Сиссоко был окружен журналистами после того, как вышел из офиса «Барселонs» после переговоров о новом контракте.
Сообщается, что в последнем предложении «Барсы» не было включено никакого бонуса за повторное подписание для агента французского вингера.
Сиссоко не хотел говорить об этом после того, как вышел из офиса, и явно не был слишком доволен.
Он быстро сел в машину, прежде чем отправиться своей дорогой.
🚨 La reaccion de Moussa a la pregunta de la renovación de Ousmane @JijantesFC pic.twitter.com/0QWkjeAf9J— Gerard Romero (@gerardromero) June 27, 2022
Сообщается, что предложение «Барсы» по контракту с Дембеле ниже, чем то, которое они предлагали ему в декабре.
Согласно последним условиям, вингер будет получать годовой оклад в размере 6 миллионов евро. Несмотря на это, «Барселона» уверена, что Дембеле согласится на сделку.
Комментарии