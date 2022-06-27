Кессиэ, Кристенсен и еще пара новичков: как может выглядеть состав «Барсы» уже к концу этой недели

Андреас Кристенсен и Франк Кессиэ точно присоединяться к команде. Еще над несколькими трансферами клуб активно работает.

«Барселона» может объявить о четырех новых подписаниях в первую неделю июля.

Если это произойдет, мы можем увидеть новый состав «Барселоны» уже в начале предсезонки.

Справа в защите в этом составе - Сезар Аспиликуэта, переговорый с которым продолжаются.