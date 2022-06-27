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Кессиэ, Кристенсен и еще пара новичков: как может выглядеть состав «Барсы» уже к концу этой недели

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«Барселона» может объявить о четырех новых подписаниях в первую неделю июля.

Андреас Кристенсен и Франк Кессиэ точно присоединяться к команде. Еще над несколькими трансферами клуб активно работает.

Если это произойдет, мы можем увидеть новый состав «Барселоны» уже в  начале предсезонки.

Справа в защите в этом составе - Сезар Аспиликуэта, переговорый с которым продолжаются.

Может понадобиться еще одно или два подписания, чтобы стать солидной командой, которая хочет претендовать на титулы. 

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