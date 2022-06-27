«Барселона» вот-вот начнет предсезонку. У Хави в обойме 31 футболист

Тренеру предстоит большая работа.

Хави начнет свой первый предсезонный сезон в качестве главного тренера «Барселоны» на следующей неделе на базе Ciutat Esportiva.

С 4 июля, когда начнется предсезонка, у рулевого «Барсы» будет 31 игрок.

5 игроков, вернувшихся из аренд

Франсишку Тринкао

Португальский вингер возвращается из «Вулверхэмптона».

Инаки Пена

Вратарь играл за «Галатасарай».

Миралем Пьянич

Полузащитник также играл в Турции - в «Бешикташе».

Алекс Колладо

Атакующий полузащитник был отправлен в аренду в «Гранаду».

Рей Манай

Нападающий вернется из «Специи».

12 игроков основы

Тер Стеген, Рональд Араужо, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Серхи Роберто, Ансу Фати, Ферран Торрес, Пьер Обамеянг.

13 игроков, которые еще могут уйти

Нето, Лангле, Мингеса, Умтити, Бальде, Дест, Френки Де Йонг, Нико, Рики Пуч, Абде, Мемфис Депай и Мартин Брэйтуэйт

1 новичок

Пабло Торре —присоединится к команде в июле.