8 игроков «Барселоны», у которых нет перспектив в команде

Почти целая команда весьма приличных футболистов, с которыми «Барсе», по всей видимости, дальше уже не по пути.

По сообщению Mundo Deportivo, будущее Муссы Ваге в «Барселоне» неизвестно после его возвращения из Греции. 23-летний Ваге не играл в футбол почти два года после неприятной травмы, полученной во время аренды в ПАОК. Напомним, в декабре 2020 года в попытке выбить мяч с линии собственных ворот Мусса на полном ходу врезался коленом в штангу и получил разрыв сразу трех связок в области колена: двух крестообразных и надколенника.

Однако Ваге не единственный игрок «Барсы», который не знает, что его ждет в будущем. Вот еще 7 футболистов с весьма туманными перспективами на «Камп Ноу».

Оскар Мингеса

Хави уже сказал защитнику, что он не входит в его планы. Однако серьезных претендентов на Мингесу пока нет.

Самуэль Умтити

Габаритный защитник хочет получить новый вызов в новой команде, но не многие готовы делать ставку на игрока, который сыграл всего три матча за два года – предложений у «Барсы» пока нет.

Мартин Брэйтуэйт

«Барселона» обдумывает вариант разрыва контракта нападающего, поскольку сам он отказался уходить. Брэйтуэйта в свое время со скандалом брали в «Барсу», но теперь он никому не нужен.

Фрэнки де Йонг

Полузащитник продолжает рефлексировать - он хочет остаться в «Барсе», но также не прочь получить жирнейший контракт в «Манчестер Юнайтед», играя под руководством своего знакомого наставника Эрика тен Хага.

Клеман Лангле

Центральный защитник настроен проявить себя в «Барсе», но Хави не видит его в команде. Попробует добиться от тренера признания в предсезонке – все рано его пока никто не собирается выкупать.

Усман Дембеле

Контракт вингера истекает через три дня. Он до сих пор не подписал новое соглашение, хотя вроде бы хочет. А может хочет и в «Челси» - аристократы точно готовы бесплатно получить скандального, но очень талантливого француза.

Люк де Йонг

Долговязый нападающий заявил, что хочет остаться в «Барсе» — даже если будет сидеть на скамейке запасных. Если эпопея с Левандовским хоть чем-нибудь хорошим для команды закончится, голландца вряд ли оставят даже полировщиком банки.