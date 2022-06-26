Пике разбил телефон известного журналиста

После разрыва с Шакирой Жерар Пике выглядит всё более взволнованным. Недавно защитник «Барсы» сломал телефон фотокорреспондента.

Издание Socialite сообщает, что Пике поскандалил с известным папарацци Хорди Мартином. Во время стычки Пике разбил мобильный телефон мужчины.

«Он бросил мой мобильный телефон на землю и уехал на своей машине», — сказал Мартин.

«Когда Хорди в аэропорту попросил Пике объясниться, защитник снова разозлился», — сообщил испанский телеканал Telecinco.

Шакире тоже приходится нелегко после расставания с футболистом. Сообщается, что певицу преследуют.

Брат Шакиры, Тонино Мебарак, обратился в полицию с заявлением о том, что возле дома девушки болтаются несколько подозрительных мужчин. Предположительно, 20 июня один из сталкеров оставил следующее сообщение на тротуаре у дома девушки:

«Я люблю тебя, прекрасная женщина. Я иду за тобой, любовь моя. Я готов жениться на тебе прямо сейчас».