У «Барсы» впервые за долгое время есть игрок из топ-10 самых дорогих африканцев

Возглавляет список Мохамед Салах, за ним следуют Садио Мане, Виктор Осимхен и Ашраф Хакими.

9. Ив Биссума ("Тоттенхэм") - 35 млн евро

Хакими из ПСЖ расположился на 3-м месте, его цена - 65 млн.

На первом месте, естественно, Мо Салах, который провел лучший сезон в карьере в "Ливерпуле".