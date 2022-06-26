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У «Барсы» впервые за долгое время есть игрок из топ-10 самых дорогих африканцев

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Новый игрок «Барселоны» Франк Кессиэ сейчас входит в десятку самых ценных игроков Африки.

Возглавляет список Мохамед Салах, за ним следуют Садио Мане, Виктор Осимхен и Ашраф Хакими.

Топ 10:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 90 млн евро

2. Садио Мане ("Бавария") - 70 млн евро

3. Виктор Осимхен (" Наполи") - 65 млн евро

3. Ашраф Хакими ("Пари Сен-Жермен") - 65 млн евро

5. Уилфред Ндиди ("Лестер Сити") - 60 млн евро

6. Франк Кессиэ ("Милан" / "Барселона") - 45 млн евро

7. Томас Парти ("Арсенал") - 38 млн евро

7. Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас") - 38 млн евро

9. Эдмонд Тапсоба ("Байер" из Леверкузена) - 35 млн евро

9. Ив Биссума ("Тоттенхэм") - 35 млн евро

Хакими из ПСЖ расположился на 3-м месте, его цена - 65 млн.

На первом месте, естественно, Мо Салах, который провел лучший сезон в карьере в "Ливерпуле". 

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