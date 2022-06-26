У «Барсы» впервые за долгое время есть игрок из топ-10 самых дорогих африканцев

Новый игрок «Барселоны» Франк Кессиэ сейчас входит в десятку самых ценных игроков Африки.
Возглавляет список Мохамед Салах, за ним следуют Садио Мане, Виктор Осимхен и Ашраф Хакими.
Топ 10:
1. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 90 млн евро
2. Садио Мане ("Бавария") - 70 млн евро
3. Виктор Осимхен (" Наполи") - 65 млн евро
3. Ашраф Хакими ("Пари Сен-Жермен") - 65 млн евро
5. Уилфред Ндиди ("Лестер Сити") - 60 млн евро
6. Франк Кессиэ ("Милан" / "Барселона") - 45 млн евро
7. Томас Парти ("Арсенал") - 38 млн евро
7. Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас") - 38 млн евро
9. Эдмонд Тапсоба ("Байер" из Леверкузена) - 35 млн евро
9. Ив Биссума ("Тоттенхэм") - 35 млн евро
Хакими из ПСЖ расположился на 3-м месте, его цена - 65 млн.
На первом месте, естественно, Мо Салах, который провел лучший сезон в карьере в "Ливерпуле".
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