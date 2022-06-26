Пуч, Лангле и другие. 8 игроков «Барселоны», скорее всего, начнут предсезонку в других клубах

«Барселона» начнет предсезонку менее чем через три недели в Испании. Однако некоторые игроки не будут участвовать в ней.
Но многие игроки, вероятно, даже не начнут предсезонку с клубом.
Самуэль Умтити. Француз решил разобраться со своим будущим до начала предсезонки. Есть предложения, но француз привередлив.
Рики Пуч. Молодой полузащитник, вероятно, отказался от борьбы за место в «Барсе». Пуч хочет в другое месте.
Френки де Йонг. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» близки к соглашению по голландцу. Тен Хаг хотел бы, чтобы он был в его команде на предсезонке.
Адама Траоре. Испанский вингер возвращается в «Вулверхэмптон», поскольку ему не удалось произвести впечатление в "Барсе" — Тринкау займет его место на предсезонке.
Клеман Лангле. Французский защитник нашел клуб в Англии. Антонио Конте хотел бы, чтобы он был в "Тоттенхэме".
Миралем Пьянич. У боснийца в «Барсе» нет будущего. Если он найдет новую команду, то может присоединиться к ней до начала предсезонки.
Люк де Йонг. Долговязый нападающий покидает «Барсу». Уход может быть официально оформлен в первую неделю июля.
Усман Дембеле. Сообщается, что француз хочет остаться в «Барсе», но его действия доказывают обратное.
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